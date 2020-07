Elden Ring, novità in arrivo? I fan si aspettano annunci la prossima settimana (Di venerdì 17 luglio 2020) Elden Ring è il nuovo progetto targato From Software annunciato ormai un anno fa durante la conferenza E3 2019 di Microsoft, del titolo si sono quindi perse le tracce ed è inutile dire che la community è in fermento in attesa di saperne di più.Sono infatti in molti a credere (o meglio a sperare) che il titolo possa tornare a far parlare di sè durante gli Xbox Games Showcase in programma per la prossima settimana. In effetti il gioco fu svelato proprio durante un evento Microsoft quindi è lecito aspettarsi che anche il prossimo pezzo del mosaico possa essere svelato dalla stessa azienda, in ogni caso si tratta di pura speculazione al momento.Nella pagina Reddit di Elden Ring alcuni utenti hanno ipotizzato un ipotetico scherzo da ... Leggi su eurogamer

Elden Ring è il nuovo progetto targato From Software annunciato ormai un anno fa durante la conferenza E3 2019 di Microsoft, del titolo si sono quindi perse le tracce ed è inutile dire che la ...

Elden Ring potrebbe tornare a farsi vedere a breve, o almeno questa è l’aspettativa della community del titolo. Il gioco, un soulslike dai creatori di Bloodborne, è stato presentato all’E3 2019 e da ...

Elden Ring è il nuovo progetto targato From Software annunciato ormai un anno fa durante la conferenza E3 2019 di Microsoft, del titolo si sono quindi perse le tracce ed è inutile dire che la ...Elden Ring potrebbe tornare a farsi vedere a breve, o almeno questa è l'aspettativa della community del titolo. Il gioco, un soulslike dai creatori di Bloodborne, è stato presentato all'E3 2019 e da ...