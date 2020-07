eFootball PES 2021: ecco la data del Season Update (Di venerdì 17 luglio 2020) Con un trailer Konami ha annunciato la data di rilascio di eFootball PES 2021, il nuovo Season Update del capitolo precedente Dopo un fiume incessante di indiscrezioni e voci di vario genere, è arrivata qualche giorno fa la conferma ufficiale che per quest’anno il nuovo capitolo della popolarissima saga calcistica di Konami si limiterà ad essere un semplice aggiornamento del roster del gioco precedente. Ebbene si, l’edizione del 2021 sarà rilasciata in forma di Season Update. Nelle ultime ore è stata annunciata una data per il rilascio di eFootball PES 2021. ecco gli aggiornamenti sul capitolo next gen di PES e la data di uscita ... Leggi su tuttotek

IvoPres23 : RT @PlayStationBit: #PES2021, prezzo, dettagli e data di uscita del #SeasonUpdate che verrà rilasciato da @Konami e che aggiornerà eFootbal… - svarioken : ?? Aggiornamento rose. ?? Su eBay, preorder di eFootball PES 2021 (PS4) a 34,90€. • - TheGamesMachine : Contrariamente a quel che sembrava ormai sicuro, #eFootballPES2021SeasonUpdate sarà un prodotto standalone (ma col… - PlayStationBit : #PES2021, prezzo, dettagli e data di uscita del #SeasonUpdate che verrà rilasciato da @Konami e che aggiornerà eFoo… - OfferteVGames : Aperti su #Amazon i preorder di eFootball PES 2021 per #PS4! -