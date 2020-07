Effetto Benetton sui giallorossi. Asse M5S-Pd e Renzi sotto a un ponte. Il dossier Autostrade spiana l’intesa alle regionali liguri. Mentre Iv si incarta su Commissioni e legge elettorale (Di venerdì 17 luglio 2020) La soluzione al dossier di Autostrade, con l’impegno dei Benetton a farsi progressivamente e definitivamente da parte, ha come primo Effetto politico quello di ricompattare l’Asse Pd-M5S. Al di là delle fisiologiche tensioni che si registrano su casi delicati, com’era quello di Aspi, è stato l’Asse Conte (ovvero M5S)-Gualtieri ad aver condotto la famiglia di Ponzano alla resa e a risolvere il rebus. Perché se è vero che a irritare gli alleati è stata la pubblicazione della lettera indirizzata al premier a marzo da Paola De Micheli, in cui la ministra dem invitava a privilegiare la trattativa con i Benetton, è anche vero che molti nel Pd hanno preso le distanze da quella missiva e dalla ... Leggi su lanotiziagiornale

