Edoardo Mapelli Mozzi, ecco chi è l’italiano che ha sposato Beatrice di York (Di venerdì 17 luglio 2020) I matrimoni, si sa, sono contagiosi. Soprattutto quelli reali. Tutto è iniziato nel maggio 2018 con le nozze del principe Harry e Meghan Markle, poi siamo stati catapultati nella cerimonia di Eugenie di York e Jack Brooksbank, l’ottobre successivo. E in mezzo ci sono state persino le prime nozze gay della famiglia reale: Lord Ivar Mountbatten, cugino della regina Elisabetta II, ha sposato il fidanzato. A questo punto, restava solo una Windsor single e in età da marito: Beatrice Elizabeth Mary di York, 32 anni, primogenita di Sarah Ferguson e del principe Andrea, nona in linea di successione al trono.Beatrice, dicevamo, li ha sposati tutti (alle nozze della sorella – minore – era stata damigella d’onore), e adesso finalmente tocca a lei. La nipote della regina ha sposato a sorpresa il 17 luglio 2020 Edoardo «Edo» Mapelli Mozzi, affascinante imprenditore multimilionario di 36 anni, di origini italiane. Leggi su vanityfair

