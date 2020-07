Econaissance: Michel de Montaigne e la forza dispotica della consuetudine (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel retroscena di Econaissance, l’intreccio tra Economia, Conoscenza e Rinascimento, si trovano i personaggi cui siamo debitori di suggestioni e impulsi che hanno orientato i nostri pensieri. Sono in discussione la tensione tra il totem della crescita economica rappresentata dal Pil (Prodotto Interno Lordo) e la felicità, la reinvenzione dell’istruzione, il lavoro che muta, e la cultura dell’imprenditorialismo con le sue ricadute sull’imprenditorialità in divenire. Diamo loro voce, cominciando con Montaigne. Michel de Montaigne (1533-1592) ci esorta a riflettere sulla forza dispotica della consuetudine. È l’abitudine “una maestra violenta e infida”. Come il filosofo del ... Leggi su ildenaro

