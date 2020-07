Ecofuturo 2020, la quarta giornata della settima edizione del festival: focus sulla terra “per restituirle ciò che le abbiamo tolto” (Di venerdì 17 luglio 2020) Ecco il riassunto della quarta giornata della settima edizione del festival Ecofuturo del 2020, la kermesse ideata da Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Michele Dotti dedicata all’ambiente, alle ecotecnologie e al vivere sostenibile che proprio quest’anno prende il nome di “Don’t Panic”. Al centro del dibattito la “terra” e ciò che l’uomo le ha sottratto: come restituirglielo e così curare anche “l’umanità che c’è sopra la terra”. L’evento proseguirà fino a sabato e sarà trasmesso in diretta streaming dalle 10 alle 23 di ogni giorno. L'articolo Ecofuturo ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Ecofuturo 2020, terza giornata - Noovyis : (Ecofuturo 2020, terza giornata) Playhitmusic - - TerrinoniL : Ecofuturo 2020, la terza giornata della settima edizione del festival: ecco le nuove tecnologie per gestire le boni… - ilfattovideo : Ecofuturo 2020, la terza giornata della settima edizione del festival: ecco le nuove tecnologie per gestire le boni… - clikservernet : Ecofuturo 2020, la terza giornata della settima edizione del festival: ecco le nuove tecnologie per gestire le boni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecofuturo 2020 Ecofuturo 2020, terza giornata People for Planet Green Vehicles: a Ecofuturo festival nuovo veicolo side by side ElettraBuggy GO4

(FERPRESS) – Roma, 17 LUG – Green Vehicles è presente ad Ecofuturo festival a Padova dal 14 al 18 luglio 2020 con i suoi veicoli elettrici Made in Italy ed il nuovo format “GO4 Urban Off Road Novara” ...

Ecofuturo 2020, la terza giornata della settima edizione del festival: ecco le nuove tecnologie per gestire le bonifiche e i rifiuti

Ecco il riassunto della terza giornata della settima edizione del festival Ecofuturo del 2020, la kermesse ideata da Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Michele Dotti dedicata all’ambiente, alle ecotecnolog ...

(FERPRESS) – Roma, 17 LUG – Green Vehicles è presente ad Ecofuturo festival a Padova dal 14 al 18 luglio 2020 con i suoi veicoli elettrici Made in Italy ed il nuovo format “GO4 Urban Off Road Novara” ...Ecco il riassunto della terza giornata della settima edizione del festival Ecofuturo del 2020, la kermesse ideata da Jacopo Fo, Fabio Roggiolani e Michele Dotti dedicata all’ambiente, alle ecotecnolog ...