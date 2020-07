“Ecco perché è finita”. Sammy e Giovanna Abate di Ued, finalmente la verità: solo ora lui vuota il sacco (Di venerdì 17 luglio 2020) Sammy e Giovanna Abate, una storia breve e neanche troppo intensa. Dopo la notizia del capolinea raggiunto dopo solo poche settimane dalla scelta dell’ex tronista, oggi Sammy spiega nel dettaglio i motivi del loro allontanamento. La rottura, confermata più volte da entrambi proprio sul Magazine del programma, torna a essere il fulcro centrale del chiarimento che Sammy ha concesso ai numerosi fan. solo un mese per capire che le differenze caratteriali avrebbero portato, prima o poi, a un allontanamento. Meglio non raggiungere l’irreparabile e allontanarsi con toni e modalità civili: “Giovanna è una bellissima persona, ma ci sono troppe differenze tra noi. Non accetto che qualcuno mi dica che io abbia risposto di ... Leggi su caffeinamagazine

lauraboldrini : Finanziare l’assistenza alla Guardia Costiera libica vuol dire non tenere in nessun conto le violenze e le torture… - NicolaPorro : Vi invito a leggere la bella lettera ricevuta da Matteo, studente universitario che 'teme di non poter più essere l… - francescacheeks : Ecco quel tipo di notizie che non vedi l’ora di dare: nuovi #SpaziSonori, nuove date, nuovi posti fighissimi! Non v… - Ferdysimofs : RT @arturodicorinto: Spesso i siti pedopornografici, pur segnalati, restano online. Ecco perché di @arturodicorinto per @repubblica htt… - Min_Raff : RT @JiminsWifeIsHe1: Ed ecco un altro post sullo Smeraldo Flower in cui sembra si parli di Jin -infatti, se guardate la seconda foto, lo sc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco perché Le foto del sole dalla sonda Solar Orbiter: mai così vicini alla stella Corriere della Sera