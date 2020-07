E’ morto a 80 anni il cardinale polacco Zenon Grocholewski (Di venerdì 17 luglio 2020) E' morto oggi all'età di 80 anni, il cardinale polacco Zenon Grocholewski, Prefetto emerito della Congregazione per l`Educazione Cattolica che aveva lasciato, per aggiunti limiti di età, nel 2015 dopo 16 anni. A lungo era stato stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e poi di Benedetto XVI.Con la sua morte, ricorda il sito Il Sismografo specializzato in analisi vaticane, i cardinali elettori (con meno di 80 anni) che entrerebbero in Conclave sono 122, due in più della soglia consuetudinariamente osservata dai Pontefici al momento delle nomine di nuovi cardinali: 16 sono stati "creati" da Giovanni Paolo II, 40 "creati" da Benedetto XVI, 66 "creati" da Francesco.In tutto, contando cioè anche ... Leggi su ilfogliettone

fanpage : Alessandro, morto a 24 anni schiacciato da una pressa per prosciutti - rtl1025 : ?? È morto a 80 anni #Mario Zanni, il barista di San Martino in Rio (Reggio Emilia), reso celebre da Luciano… - Eurosport_IT : Campione del mondo nel 1966 e d'Inghilterra con il leggendario Leeds nel 1969, a 85 anni ci lascia Jack Charlton ?? - Gazzettino : Breganze. Agricoltore di 57 anni trovato morto accanto al trattore - velvetschnappss : RT @AllStarsLA: Pensate azionare le sinapsi e scrivere un articolo strappalacrime su un ragazzo di 17 anni piccolo angelo indifeso che apre… -