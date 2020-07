E’ la figlia di due famosissimi della Tv italiana, avete capito di chi si tratta? (Di venerdì 17 luglio 2020) La splendida figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine, è sempre più popolare su Instagram: bellezza e talento da cantante, ma l’avete mai vista da piccola? Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @jasminecarrisi)Volto già popolare su Instagram, la splendida figlia del cantautore di Cellino San Marco, Albano Carrisi, e della showgirl pugliese Loredana Lecciso, la bella Jasmine, è sempre più lanciata verso la notorietà e la fama. Dopo il suo esordio nel mondo della musica, infatti, con il brano ‘Ego‘, che sta già facendo ballare e cantare tutti, si parla sempre più di lei, che intanto ha deciso di rinunciare al suo pesante cognome, e che sembra decisa a scrivere da sola quella che sarà la sua ... Leggi su chenews

