e-Commerce: studio PayPlug, in Ue 1 consumatore su 2 usa smartphone (2) (Di venerdì 17 luglio 2020) (Adnkronos) - Gli acquisti da mobile, segnala ancora lo studio di PayPlug, l'hanno fatta da padrona anche nel periodo di lockdown: si è appurato che lo shopping online via mobile non è legato soltanto allo stare fuori casa, poiché le percentuali di acquisto da smartphone o tablet pre, durante e post lockdown, mostrano un uso costante di questi strumenti anche in un periodo che ha visto una maggiore presenza tra le mura domestiche. PayPlug ha inoltre registrato durante la chiusura totale a causa della pandemia "un interessante aumento di transazioni su mobile effettuate tramite la Richiesta di Pagamento, la funzione che permette ai commercianti di gestire più facilmente gli ordini effettuati via telefono, inviando al cliente una mail o un sms con un link per reindirizzarlo ad una pagina di ... Leggi su liberoquotidiano

e-commerce, PayPlug: "in Ue 1 consumatore su 2 usa smartphone"

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Un consumatore su due utilizza lo smartphone per lo shopping online, in particolare nel weekend e per spese medie di 75 euro. Per acquisti superiori ai 75 euro si preferisc ...

