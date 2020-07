Durante la pausa pranzo tre dipendenti mangiano una pizza e si sentono male, intossicati sono stati trasportati d’urgenza in ospedale (Di venerdì 17 luglio 2020) In un noto salone da parrucchiere di Caserta tre dipendenti hanno deciso di mangiare Durante l’ora di pausa una pizza. Subito dopo che è terminata la pausa pranzo i tre dipendenti hanno iniziato a sentirsi male. Si è reso necessario il pronto intervento del 118 che hanno trasportato i tre pazienti al più vicino ospedale. I tre, due donne rispettivamente di 47 e 26 anni, un uomo di 30 anni hanno riferito di aver avvertito gli stessi sintomi, malessere diffuso e conati di vomito. Hanno riferito ai medici di aver mangiato insieme un trancio di pizza Durante la pausa pranzo. I tre sono ... Leggi su baritalianews

bibliounisa : #letturedestate Vi abbiamo chiesto di consigliarci un libro da leggere assolutamente durante la pausa estiva. Claud… - chiaraconlac1 : Qualche giorno fa gli ho detto che, avendo oggi l’esame, sarebbe stato meglio non sentirci durante la settimana per… - infoitsport : VIDEO MotoGP, Valentino Rossi: “2022? Decideremo durante la pausa estiva del 2021” - ellazeljaeva : RT @cipherenoir: devo recuperare un sacco di spam che ho perso durante la pausa quindi: rt e rt gli ultimi media fav e vi scrivo - tsunderespace : RT @cipherenoir: devo recuperare un sacco di spam che ho perso durante la pausa quindi: rt e rt gli ultimi media fav e vi scrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Durante pausa

Baritalia News

“Non volevamo chiudere così, ma la partita di stasera rispecchia il nostro cammino durante tutto l’anno: una squadra irregolare, molto debole che viene battuta per voglia e intensità, alla quale è mol ...La ASL mette in sicurezza i suoi ospedali in vista della pausa estiva e recluta nuovo personale per i Pronto soccorso con un bando aperto a medici non specialisti. Pur di garantire continuità assisten ...