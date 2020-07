Droni in spiaggia contro i nudisti: l’idea della polizia americana dopo le denunce dei bagnanti (Di venerdì 17 luglio 2020) La polizia del Minnesota ha deciso di fare ricorso all’utilizzo dei Droni per segnalare la presenza di bagnanti nudi in spiagge pubbliche. La decisione di fare ricorso a questo strumento arriva dopo numerose segnalazioni di alcuni bagnanti che, infastiditi dalla presenza di donne e uomini in Senza veli o completamente nudi, hanno deciso di segnalarli alla … L'articolo Droni in spiaggia contro i nudisti: l’idea della polizia americana dopo le denunce dei bagnanti NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

