DP Noleggi SG Volley a lavoro per una stagione da protagonisti (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiE’ tempo di programmazione per la DP Noleggi SG Volley che, dopo la parentesi covid-19, si ritrova a pianificare una stagione che sarà sicuramente entusiasmante ma allo stesso tempo molto impegnativa. Ci saranno probabilmente degli addii tra fila del team sangiorgese che avrà come punto di partenza la riconferma delle atlete provenienti dal settore giovanile oltre che di quelle vincolate alla società, che oramai da anni fanno parte del sodalizio sannita. Quello della DP Noleggi SG Volley sarà un mercato “chirurgico”, con obiettivi mirati che saranno di certo utili per una stagione che possa portare soddisfazioni sia alla società che ai tanti tifosi che seguono le sorti delle diavole rosse sannite. Si ... Leggi su anteprima24

. La notizia era nell’aria ed ora finalmente c’è l’ufficialità. La DP Noleggi di Daniel Panella e la SG Volley del Presidente Mauro Camerlengo hanno deciso di continuare insieme il cammino cominciato ...

