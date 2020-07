Dodi Battaglia: fuori il vinile 33 GIRI di “Perle 2” (Di venerdì 17 luglio 2020) fuori il vinile 33 GIRI 180 GR. + album fotografico di “PERLE 2” (Azzurra Music) di Dodi Battaglia, il disco live in edizione limitata fuori da pochi giorni il vinile 33 GIRI 180 GR. + album fotografico di “PERLE 2” (Azzurra Music) di Dodi Battaglia, il disco live in edizione limitata e autografata, già in pre-order (https://bit.ly/3eNktDu). La traccia 11, unico inedito presente in “PERLE 2”, è “Sincerity” che Dodi ha… L'articolo Dodi Battaglia: fuori il vinile 33 GIRI di ... Leggi su corrierenazionale

bibi33073839 : Dodi Battaglia era proprio figo. E Riccardo Fogli pure #techetechete - gioeco : DODI BATTAGLIA | Arriva l’audiolibro “LO SAI CHE DA VIVO SEI MEGLIO CHE IN TV?” -

Ultime Notizie dalla rete : Dodi Battaglia Esce oggi l'audiolibro di Dodi Battaglia: “Lo sai che da vivo sei meglio che in tv?” S&H Magazine Dodi Battaglia: fuori il vinile 33 GIRI di “Perle 2”

Fuori il vinile 33 GIRI 180 GR. + album fotografico di “PERLE 2” (Azzurra Music) di DODI BATTAGLIA, il disco live in edizione limitata Fuori da pochi giorni il vinile 33 GIRI 180 GR. + album fotografi ...

Lo sai che da vivo sei meglio che in tv?, l’audiolibro di Dodi Battaglia

Giovedì 16 luglio esce l’audiolibro di “Lo sai che da vivo sei meglio che in tv?” di Dodi Battaglia, pubblicato da Volume Audiobooks. La musica sa entrare nelle vite di tutti noi e ci accompagna anche ...

Fuori il vinile 33 GIRI 180 GR. + album fotografico di “PERLE 2” (Azzurra Music) di DODI BATTAGLIA, il disco live in edizione limitata Fuori da pochi giorni il vinile 33 GIRI 180 GR. + album fotografi ...Giovedì 16 luglio esce l’audiolibro di “Lo sai che da vivo sei meglio che in tv?” di Dodi Battaglia, pubblicato da Volume Audiobooks. La musica sa entrare nelle vite di tutti noi e ci accompagna anche ...