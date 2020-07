Docenti, Azzolina Vuole Aumentare gli Stipendi (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel corso del programma “In Onda” di La 7, la Ministra Azzolina interviene e parla di scuola e Docenti. Per quanto riguarda i Docenti, Azzolina pensa di Aumentare gli Stipendi: “Quando io ero insegnante guadagnavo sui 1.450-1.500 euro al mese. Un insegnante dovrebbe guadagnare di più per il lavoro che fa” afferma. “Già da questo mese, non si parla tecnicamente di aumento, ma con il taglio del cuneo fiscale gli insegnanti e il personale ATA avranno tra gli 80 e i 100 euro in più al mese” aggiunge la Ministra. Azzolina conclude: “Sicuramente quello che prende oggi un docente è poco, ancor di più per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria che prendono meno ... Leggi su youreduaction

