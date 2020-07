Dl Semplificazione, i disabili potranno circolare in tutte le Ztl d'Italia con un unico permesso (Di venerdì 17 luglio 2020) Le persone con disabilità potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso : ne basterà uno «per accedere alle Ztl in tutta Italia ». È questa una delle... Leggi su feedpress.me

Le persone con disabilita' potranno circolare con i loro veicoli su tutto il territorio nazionale con un unico permesso: ne bastera' uno "per accedere alle ztl in tutta italia". E' questa una delle ...

E' questa una delle novità introdotte dal dl Semplificazione, uscito in Gazzetta ufficiale, secondo quanto riporta il ministero dell'Innovazione sul suo sito, facendo un elenco delle misure volte alla ...

