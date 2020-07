“Divinità contemporanea”: la Galleria degli Uffizi paragona Chiara Ferragni alla Venere di Botticelli. Scoppia la polemica (Di venerdì 17 luglio 2020) Firenze, Chiara Ferragni paragonata alla Venere di Botticelli La Galleria degli Uffizi di Firenze ha paragonato la bellezza di Chiara Ferragni a quella della Venere di Botticelli. Un confronto che i social non hanno apprezzato e che ha scatenato numerose polemiche. L’influencer ha visitato i capolavori del museo fiorentino accompagnata dal direttore Eike Schmidt. E per omaggiarla la Galleria ha pensato di pubblicare sul suo profilo ufficiale una foto della fashion blogger accostata al celebre dipinto “Nascita di Venere”. Il profilo degli Uffizi ha definito ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Chiara Ferragni agli Uffizi. La Galleria la paragona alla Venere. 'Divinità contemporanea' - Riccardo_V : Credo che non ci sia niente di male a far pubblicizzare un museo alla Ferragni, che mi sta pure simpatica. Chiamarl… - beth2ely : RT @scorretto12: Gli Uffizi che paragonano la venere di Botticelli a chiara ferragni, “divinità contemporanea che ha molti followers”. Ecco… - FabioPariante : #Ferragni va agli Uffizi. La Galleria la paragona alla Venere. 'Divinità contemporanea' - PrinceDavid_BEL : @andrea_pecchia 'Divinità contemporanea' xkè fa girare l'economia...e nn poco guardando la pubblicità intorno a lei… -

