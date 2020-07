Distanze tra i banchi, nuove aule e spazi sicuri: un portale aiuta le scuole a riorganizzarsi (Di venerdì 17 luglio 2020) Una piattaforma creata da Fondazione Agnelli, Politecnico di Milano e Università di Torino: “A disposizione di tutti i presidi” Leggi su lastampa

LaStampa : Distanze tra i banchi, nuove aule e spazi sicuri: un portale aiuta le scuole a riorganizzarsi - LaStampa : Una piattaforma creata da Fondazione Agnelli, Politecnico di Milano e Università di Torino: “A disposizione di tutt… - GabriellaMuraca : RT @FondAgnelli: Distanze tra i banchi, nuove aule e spazi sicuri: un portale aiuta le scuole a riorganizzarsi - ConcettaCarell1 : RT @FondAgnelli: Distanze tra i banchi, nuove aule e spazi sicuri: un portale aiuta le scuole a riorganizzarsi - FondAgnelli : Distanze tra i banchi, nuove aule e spazi sicuri: un portale aiuta le scuole a riorganizzarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Distanze tra

La Stampa

L’emergenza ferma i turisti ma non i residenti che si preparano alla giornata in barca e alle tavolate sotto le stelle. Anche senza fuochi Alberto Vitucci La “notte famosissima” resta al buio. La pes ...E in mancanza di dati affidabili, gli esperti si dividono tra ottimismo e cautela ... storia di un suo giovane paziente colpito da Covid due volte a soli tre mesi di distanza, e con sintomi molto più ...