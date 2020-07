Disney: secondo un analista della major i cinema americani saranno chiusi fino a metà 2021 (Di venerdì 17 luglio 2020) secondo un analista in forza a Disney, i cinema americani saranno chiusi fino a metà 2021 per via della pandemia, ma anche per mancanza di uscite di peso. L'analista Disney Doug Creutz prevede che i cinema americani resteranno chiusi fino a metà 2021 per via della pandemia di coronavirus che continua a imperversare, sopratutto negli Stati Uniti. Dopo lo scoppio della pandemia, l'industria americana e internazionale ha subito un grave stop. Le produzioni si sono fermate, i set sono stati chiusi così come le sale ... Leggi su movieplayer

Secondo un analista in forza a Disney, i cinema americani saranno chiusi fino a metà 2021 per via della pandemia, ma anche per mancanza di uscite di peso. NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 17/07/2020 L'a ...