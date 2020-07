Disagi visite in ospedale, Il candidato sindaco Ferrara puntualizza: 'Sono stato io a sollecitare il ripristino delle attività' (Di venerdì 17 luglio 2020) visite ed esami ancora sospesi al policlinico: prestazioni rimandate fino al 2022 16 luglio 2020 Non Sono piaciute al candidato sindaco del centrosinistra, Diego Ferrara le parole della consigliera ... Leggi su chietitoday

de_basso : @Raffael31784437 @paola19165421 Devi aggiungere le spese sanitarie e i disagi degli italiani per visite specialisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Disagi visite

ChietiToday

Latina – “Intendo denunciare il disagio quotidiano che vivono gli utenti dell’intero hinterland di Latina alle prese con le prenotazioni e con le visite ambulatoriali in questa fase 2 post-emergenzial ...Roma, 17 lug. (askanews) - Inizia oggi dalla Casa circondariale di Siracusa il giro di visite che porter il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, in tutti gli is ...