DIRETTA STREAMING – Cittadella – Ascoli – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di venerdì 17 luglio 2020) Sfida particolarmente interessante quella che si prospetta tra Cittadella e Ascoli, che può dire ancora molto in questa fase finale di campionato di Serie B. Fischio d’inizio alle ore 21.00 venerdì 17 luglio. Stato delle squadre L’ottima stagione del Cittadella ha visto rallentare nelle ultime partite di campionato, dove sono arrivate 3 sconfitte di fila, che li ha allontanati dalle zone altissime della classifica, pur restando in piena zona playoff, al 5° posto. Sarà necessario fare attenzione in vista di questa e delle prossime gare, vista la classifica corta. Discorso opposto per l’Ascoli che ha come obiettivo la salvezza, e con le ultime vittorie i bianconeri possono stare più tranquilli rispetto a poche settimane fa, sebbene la zona ... Leggi su giornal

gualtierieurope : In collegamento dal MEF partecipo al XVIII Congresso nazionale di ALI, la Lega delle Autonomie Locali.… - espressonline : ?? L'Espresso torna all'aperto, nella cornice unica del Circo Massimo a Roma, offrendo al pubblico che ci seguirà i… - Europarl_IT : ???? Alle 10.00 @EP_President David Sassoli si rivolgerà ai leader europei riuniti nel Consiglio. ? Poi risponderà a… - UniTwitTS : RT @UniTrieste: ??Dal 20 al 22 luglio UniTS mette a disposizione corsi gratuiti di preparazione ai test di accesso per l'area medico sanitar… - TgLa7 : Fra poco @TgLa7 20.00 condotto da Enrico #Mentana in diretta streaming su -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA STREAMING L'Espresso Live dal Circo Massimo: segui la serata in diretta streaming L'Espresso Formula 1, l'indagine della FIA sulla Racing Point: ipotesi e scenari

VIDEO. La Racing Point 2020 e la somiglianza con la Mercedes del 2019: la Renault ha presentato un reclamo e la FIA sta indagando. Il responso potrebbe arrivare tra le due gare in programma a Silverst ...

Formula 1, GP Ungheria: le ali della Red Bull in vista della gara di Budapest. L'ANALISI

VIDEO. Cosa cambia nelle ali posteriori delle RB16 di Max Verstappen e Alexander Albon dalla precedente gara di Spielberg al fine settimana di Budapest: non si tratta di novità in senso assoluto ma di ...

VIDEO. La Racing Point 2020 e la somiglianza con la Mercedes del 2019: la Renault ha presentato un reclamo e la FIA sta indagando. Il responso potrebbe arrivare tra le due gare in programma a Silverst ...VIDEO. Cosa cambia nelle ali posteriori delle RB16 di Max Verstappen e Alexander Albon dalla precedente gara di Spielberg al fine settimana di Budapest: non si tratta di novità in senso assoluto ma di ...