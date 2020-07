Dipendente positivo al coronavirus, stabilimento balneare chiude: rischio focolaio (Di venerdì 17 luglio 2020) coronavirus, la Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di uno stabilimento balneare a Ostia in attesa delle verifiche sui contatti di un caso positivo di nazionalità del Bangladesh. Si sta già svolgendo l’indagine epidemiologica da parte della Asl, a partire dai dipendenti della struttura e dai contatti stretti dell’uomo che è stato posto in isolamento. Il caso indice sembra essere un coinquilino sempre di nazionalità del Bangladesh andato a Milano. Avviate le procedure del contact tracing nazionale. Si tratta di un Dipendente del ristorante all’interno dello stabilimento La Vela di Ostia. Secondo quanto si apprende dalla Regione Lazio, come gli altri due rilevati dalla Asl Roma 3, “si tratta una persona di nazionalità del ... Leggi su caffeinamagazine

