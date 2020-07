Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Il gossip infiamma i social (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo alcune indiscrezioni Diletta Leotta e Daniele Scardina si sarebbero detti addio, ma king Toretto sembra smentire tutto su Instagram. La storia finita tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Stando alle indiscrezioni del settimanale Nuovo la relazione tra il volto di DAZN ed il pugile di Rozzano sarebbe terminata, ma "King Toretto" sembra smentire tutto su Instagram. Diletta Leotta è di nuovo single, una specie di tam tam è iniziato sui social dopo l'indiscrezione bomba di Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo ha pubblicato sul suo account di Instagram un'anticipazione della notizia che probabilmente vedremo nel prossimo numero del giornale: ... Leggi su movieplayer

La vita di Diletta Leotta continua a essere sempre al centro dell'attenzione mediatica del mondo del gossip, ma mentre tutti commentano un possibile addio con Daniele Scardina ecco che arriva un messa ...