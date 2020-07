Dicono che non ci sono discriminazioni LGBT in Italia, ma alla loro manifestazione due ragazze hanno denunciato un’aggressione (Di venerdì 17 luglio 2020) Sputi e insulti. Due ragazze minorenni volevano manifestare il proprio dissenso rispetto alla manifestazione organizzata dai Pro Vita (a cui hanno partecipato anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni), ma si sono trovate proprio nel bel mezzo del sit-in che contesta l’iter per il raggiungimento della legge anti omofobia. Tra la folla, tenendosi per mano, hanno denunciato un’aggressione, confermata anche da altri testimoni che si trovavano nell’area. A raccontare la notizia è stato il quotidiano La Stampa, ma anche le protagoniste hanno avuto modo di esprimere la proprio rabbia e la propria contrarietà rispetto a quello che stava accadendo sui social network. LEGGI ANCHE > Per Giorgia Meloni, gli omosessuali in ... Leggi su giornalettismo

