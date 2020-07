Diana Spencer, la lady amata dal popolo odiata dalla Regina? (Di venerdì 17 luglio 2020) Chi era lady Diana, perché era tanto amata dalla gente, e soprattutto: lo era anche all’interno della famiglia reale? A che età morì? Diana Spencer (Fonte foto: Getty Images)I suoi successori, nello specifico il figlio Harry e sua moglie Meghan hanno fatto una scelta di coppia, ma che non si allontana di tanto rispetto a quanto già fatto nel passato, dall’amatissima lady Diana, come tutti chiamavano Diana Spencer, prima moglie di Carlo d’Inghilterra. La bellissima lady D, non è di certo stata la prima ed a quanto pare, né l’ultima, a dover rinunciare al suo titolo di Altezza Reale, pur mantenendo però quello ... Leggi su chenews

fanpage : Con il punteggio più alto, pari all'89,05%, Diana Spencer ha dimostrato di non avere rivali in fatto di splendore. - ViolaVenere74 : RT @SkyTG24: Lady Diana Spencer, la storia della principessa triste in 20 foto - SkyTG24 : Lady Diana Spencer, la storia della principessa triste in 20 foto - fiorenz52387706 : Diana Spencer era nobile non perché era una principessa, ma perché era una crocerossin@ - AnnaxLGxTS : RT @GrimaldiPina: 'Mi piace essere uno spirito libero. A molti questo non piace ma questo è ciò che sono.'? - Lady Diana Spencer - Il 1°l… -