Dia | il coronavirus può fare ancora più ricche le mafie

L'emergenza coronavirus può rappresentare un ulteriore trampolino di lancio per le scalate economiche delle mafie. È l'allarme lanciato dalla Direzione Investigativa Antimafia, nella relazione semestrale inviata al Parlamento. Con l'economia paralizzata per via del lockdown, si legge nel testo, per la criminalità organizzata si possono aprire "prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico".La disponibilità di somme di denaro in quantità, sottolinea ancora la Dia, può alimentare il ruolo delle mafie quale "player affidabili ed efficaci" per le aziende in crisi. Le misure disposte dal governo con i vari decreti hanno solo in parte fatto fronte alle necessità del tessuto ...

