Di Matteo sulla latitanza da 27 anni del boss Matteo Messina Denaro “Sulla sua latitanza ci sono coperture istituzionale e politiche” (Di venerdì 17 luglio 2020) In una lunga intervista rilasciata al Tg2 Post il giudice del Csm Nino Di Matteo ha parlato anche della latitanza che dura da 27 anni del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Secondo il famoso giudice: “Una latitanza così lunga come quella di Matteo Messina Denaro si può comprendere soltanto in funzione di coperture istituzionali e forse anche politiche”. Di Matteo ha anche detto che: “E’ gravissimo che, dopo 27 anni, lo Stato non riesca ad assicurare alla giustizia un soggetto condannato ... Leggi su baritalianews

