Di Maio stoppa la candidatura Sansa in Liguria, ma Crimi rilancia: “Vai avanti” (Di venerdì 17 luglio 2020) La candidatura del giornalista del Fatto quotidiano molto sostenuta dal Pd di Zingaretti e gradita al premier Leggi su lastampa

repubblica : 5S, Di Maio stoppa Sansa e il patto col Pd in Liguria: “Lui ci ha remato contro” - di_nica : RT @l_angiolini: Quando capirete che i M5S sono inaffidabili? Un alleanza con loro é follia! 5S, Di Maio stoppa Sansa e il patto col Pd in… - kontross : RT @lageloni: Su Repubblica Genova intervista di una pagina a Sansa, candidato ufficiale e unitario di centrosinistra e M5S in Liguria. Su… - tobefreeforever : RT @lageloni: Su Repubblica Genova intervista di una pagina a Sansa, candidato ufficiale e unitario di centrosinistra e M5S in Liguria. Su… - ZenatiDavide : Di Maio stoppa la candidatura Sansa in Liguria, ma Crimi rilancia: “Vai avanti”: «Vai avanti, nessun problema sulla… -