“Delusa dalla Rai”. Simona Ventura, pronto il “tradimento”: Mediaset manda avanti proprio lui, reality in vista? (Di venerdì 17 luglio 2020) Simona Ventura sarebbe delusa dai palinsesti Rai. È la voce che filtra dagli ambienti di viale Mazzini, dopo che la nota conduttrice televisiva si è vista assegnare per la prossima stagione soltanto il documentario di Chiara Ferragni e un programma branded content sul quale non si conoscono ancora i dettagli. Insomma, non proprio delle prospettive entusiasmanti per una professionista del calibro della Ventura. TvBlog allora lancia l'indiscrezione-bomba: Simona nei prossimi giorni incontrerà Alfonso Signorini, confermato al timone del Grande Fratello Vip. Difficile immaginare che la Ventura si presti ad un altro reality dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi: allora l'incontro potrebbe avere altri fini, come un passaggio a ... Leggi su liberoquotidiano

