Decreto Rilancio è legge: diversi incentivi tra cui 150 milioni in più per le scuole paritarie (Di venerdì 17 luglio 2020) Ormai è ufficiale il Decreto Rilancio è legge. Il governo ha incassato la fiducia dell’aula del Senato con 159 voti a favore e 121 contrari. Al voto hanno partecipato 280 senatori su 281 presenti e la maggioranza necessaria era di 141. Il provvedimento da 55 miliardi era arrivato a Palazzo Madama “blindato” dopo le modifiche introdotte alla Camera. Tutte le misure e gli incentivi di cui si è parlato fin ora diventano realtà. Andiamo a vedere nello specifico quali sono i nuovi bonus introdotti. Leggi anche >> Bonus rottamazione auto fino a euro 5: 4000 euro di sconto Decreto Rilancio è legge: auto e casa Si parlato tanto del bonus sulle auto. Arriva finalmente un incentivo da 3.500 euro per chi rottama una ... Leggi su urbanpost

luigidimaio : Voglio ringraziare i parlamentari di maggioranza che hanno fatto un lavoro egregio migliorando il decreto rilancio… - nzingaretti : Bene soluzione Autostrade, decreto rilancio, legge elettorale, tenuta maggioranza su politica estera, accordo decre… - vilmamoronese : Decreto Rilancio approvato definitivamente al Senato - Tricle44 : RT @luigidimaio: Voglio ringraziare i parlamentari di maggioranza che hanno fatto un lavoro egregio migliorando il decreto rilancio in temp… - infoitinterno : Bonus, ecobonus, superbonus: il Decreto Rilancio è legge -