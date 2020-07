Decreto missioni: approvate le missioni internazionali 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Con l’approvazione del Decreto missioni, la Camera dei Deputati ha ufficialmente autorizzato tutte le missioni internazionali per l’anno 2020. Grande soddisfazione da parte del Governo, ma la maggioranza si divide davanti agli accordi libici. Decreto missioni: le missioni del 2020 In totale le missioni internazionali in cui saranno impegnati gli 8.600 militari italiani sono quarantuno in tutto il mondo. Dall’Afghanistan al Golfo di Guinea l’esercito sarà occupato nella difesa degli interessi nazionali e della stabilità internazionale. Con il recente voto alla Camera ... Leggi su notizieora

