Death Stranding su PC giocato in diretta alle 13! Un tuffo nell'immaginario di Kojima (Di venerdì 17 luglio 2020) Death Stranding a meno di sorprese non verrà ricordato come il più grande successo commerciale di Hideo Kojima ma non si può di certo negare l'incredibile fascino dell'universo ideato dal papà di Metal Gear. Il titolo lanciato in esclusiva su PS4 è recentemente uscito su PC (avete letto la nostra recensione?) dando vita a quella che Digital Foundry ha definito come la visione originale di Kojima Productions. Potevamo quindi forse perdere l'occasione per mostrarvela in diretta? Assolutamente no.Il nostro Alberto Naso vi accompagnerà quindi nel titolo a partire dal Capitolo 2 con quella che è a tutti gli effetti una blind run. Fateci compagnia!Leggi altro... Leggi su eurogamer

