“De Martino era dentro…”. Alfonso Signorini pubblica la foto con Alessia Marcuzzi e non si trattiene: la frecciatina è ‘boom’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Alfonso Signorini e Alessia Marcuzzi, la notte è lunga. Una serata tra amici, quelli veri e di sempre, che riescono a risollevare il morale e strappare una risata anche su argomenti ‘spinosi’. È accaduto ad Alessia che, dopo aver smentito a gran voce il flirt con Stefano De Martino e reso noto a tutti che la propria vita sentimentale ne sia uscita sana e salva, adesso può stappare la prima bottiglia e brindare all’amicizia. Alfonso Signorini si è dimostrato l’amico che tutti vorrebbero avere al proprio fianco. Il direttore della nota testata giornalistica è accorso in aiuto di Alessia Marcuzzi, pubblicando un post loquace in grado di mettere a ... Leggi su caffeinamagazine

1900_since : #Lazio: #DeMartino interviene ai microfoni di #LazioStyleRadio - niccolo_fabbri : Aggiungo un nome: Stefano De Martino. Il volto lanciato con convinzione da #Freccero non sarà in onda su #Rai2 con… - ilariasays : Belen Rodriguez commenta Francesco Monte, ex di Cecilia. Ma se Cecilia commentasse De Martino o Iannone a Belen st… - hotloveevoltoh : RT @nolocalsplease: unpopular opinion: stefano de martino non è bono. #Belen - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Se ti ho vicino di Daniele De Martino! Sintonizzati ora. -

Ultime Notizie dalla rete : “De Martino Aspi: Martino (FI), 'Conte prenda decisione e si assuma responsabilità' Affaritaliani.it