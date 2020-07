De Luca: “Zingaretti ha fatto un brindisi, e siccome Dio c’è ha beccato il Covid” | VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) “Lei ricorderà ‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. E ci ricordiamo di un segretario di partito che è anche un mio amico è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c’è ha beccato il Covid”. Clima goliardico a Sorrento, dove un sorridente Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si lascia andare e fa del sarcasmo durante un’intervista con Bruno Vespa. Un De Luca soddisfatto e tronfio quello che appare nel VIDEO di Vista, il quale, sollecitato dal giornalista Rai, sottolinea: “Sull’emergenza Covid abbiamo anticipato di 20 giorni le misure prese poi dal governo. Vespa chiede se avesse quindi “fatto il malocchio” al leader dem, De ... Leggi su tpi

