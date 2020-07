De Luca: “Bloccare voli dagli USA. In Campania sarà miracolo economico” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli -Consueta conferenza stampa del venerdì da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nell’ambito della conferenza De Luca ha fatto dapprima il punto sulla situazione epidemiologica. “La settimana scorsa – ha esordito il Presidente – abbiamo registrato un problema in un campo rom di Secondigliano. Abbiamo individuato alcuni positivi dopo i controlli effettuati su una donna in gravidanza, rivelatasi poi contagiata dal virus. Alla notizia della positività della donna, alcuni parenti si sono messi in macchina per raggiungerla dalla Serbia. Abbiamo sottoposto anche quest’ultimi a tampone, oltre ai contatti più prossimi, e – su un totale di 80 tamponi effettuati – quelli positivi sono stati 8. Ad oggi, in ogni caso, mi sento di ... Leggi su anteprima24

