De Luca a Zingaretti: “Va a fare brindisi e ha beccato il Covid, Dio c’è” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Sull’emergenza Covid abbiamo anticipato di 20 giorni le misure prese poi dal governo. Ci ricordiamo alcune frasi come ‘Milano non si ferma’, ‘Bergamo non si ferma’. E ci ricordiamo di un segretario di partito (Zingaretti ndr) che è anche un mio amico è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c’è ha beccato il Covid”. Questa la battuta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ospite a ‘Porta su Porta’ su Rai 1 che ha fatto infuriare i vertici del Partito Democratico. Un’uscita a vuoto la giudicano, ma dopo è arrivata anche la replica dello stesso De Luca: “Trovo incredibile che una battuta fatta nel corso di una chiacchierata con Bruno Vespa ... Leggi su sportface

