De Luca: «8 positivi al campo rom di Scampia, un positivo da Lampedusa» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto settimanale in diretta Facebook sui contagi in Campania. «Al momento abbiamo fatto una ottantina di tamponi nel campo rom di Scampia, di cui 8 sono positivi. Tre di essi sono arrivati nella notte in auto dalla Serbia. L’episodio che riguarda campo rom è partito con il controllo di una giovane donna incinta e i controlli ai suoi familiari. Ma nella notte appena hanno saputo dell’infezione sono arrivati altri tre parenti dalla Serbia. Complessivamente le persone rientrate dalla Serbia in 48 ore sono 30. Questo conferma la necessità che l’Italia abbia un controllo più serio ai confini rispetto ai giorni scorsi. Il governo ha deciso di chiudere le frontiere ai Paesi di dell’est Europa ... Leggi su ilnapolista

napolista : De Luca: «8 positivi al campo rom di Scampia, un positivo da Lampedusa» In diretta Facebook: «I positivi di Scampia… - Notiziedi_it : De Luca: “8 i positivi in totale nel campo Rom di Scampia. A Napoli un positivo proveniente da Lampedusa” - NapoliToday : #Cronaca De Luca: '8 i positivi in totale nel campo Rom di Scampia. A Napoli un positivo proveniente da Lampedusa'… - Luca_Fantuzzi : RT @ColuiDi: Da Siciliano, conoscendo la situazione delle nostre infrastrutture e centri di accoglienza, certo dell'infallibile sistema di… - luca_serpericci : RT @meteorologo777: Un focolaio di 43 positivi è stato trovato in Veneto nella croce rossa di Jesolo. Sono tutti di età compresa tra i 20 e… -