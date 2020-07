De Ligt e fidanzata tra baci e ironia social: “Occhio che gli esce la spalla”, e lei risponde così [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) bacio romantico e sorrisi. E’ quanto si vede nella FOTO della fidanzata di De Ligt, Annekee Moolenar, pubblicata sul suo profilo Instagram questa mattina. Come spesso accade, però, non è mancata l’ironia degli utenti. Uno di questi, in riferimento al recente infortunio occorso al difensore della Juventus, ha commentato il post: “Fai piano che gli esce la spalla”, ha scritto accompagnando la frase con delle emoticon sorridenti. Non si è fatta attendere la risposta della dolce metà dell’olandese: “La spalla di Matthijs è in buone mani! Stai tranquillo”, si legge. Tante le reazioni simpatiche alla frase di Annekee: c’è chi si complimenta con lei per il suo italiano e chi le dice di non ... Leggi su calcioweb.eu

