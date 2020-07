Danimarca, il gelato “Eskimo” cambia nome: “È razzista nei confronti degli eschimesi e di tutte le popolazioni artiche e della Groenlandia” (Di venerdì 17 luglio 2020) Danimarca, il gelato “Eskimo” cambia nome: “È razzista” Chiamare un gelato “Eskimo” è razzista nei confronti degli eschimesi: per questo motivo un’azienda produttrice di gelati danese, la Hansens, ha deciso di cambiare nome a uno dei suoi prodotti. A renderlo noto è stata la stessa società attraverso un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Dopo molte riflessioni abbiamo deciso di dare al nostro gelato un nome più appropriato in uno momento in cui dibattiti pubblici sui trattamenti sprezzanti e le disuguaglianze sono in aumento per quanto riguarda le minoranze ... Leggi su tpi

