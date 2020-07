Damascelli: psicodramma Juve, ridicolo lo spettacolo offerto da Sarri in panchina (Di venerdì 17 luglio 2020) Sul Giornale, Tony Damascelli scrive della Juventus. Non esiste più la squadra “cinica, spietata, pragmatica”, a cui siamo abituati. La Juve di oggi “ha perso i connotati, come un pugile che ha dominato le prime riprese e, poi, si rifugia all’angolo, subisce i colpi dell’avversario, aspetta il gong e teme il getto della spugna. La Juventus oggi ha molto del boxeur suonato, il suo allenatore non sa da che parte ricominciare, quando si accomoda in panchina, al fischio d’inizio, prende già appunti, non so che tipo di note siano, forse l’elenco della spesa, gli appuntamenti di giornata ma è comico, ridicolo lo spettacolo che offre, tralasciando il mozzicone di sigaretta e il linguaggio da ... Leggi su ilnapolista

