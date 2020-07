Da Henry a Coutinho, i flop della Serie A diventati top players in Premier League (Di venerdì 17 luglio 2020) Premier League e Serie A sono due campionati completamente differenti. Il calcio inglese è caratterizzato da una grande intensità e velocità ed è raro vedere momenti piatti durante una partita. La tattica infatti non occupa una posizione di primo piano tanto quanto in Italia e per questo motivo chi viene dall'estero ha bisogno di adattarsi, ma i risultati spesso sono deludenti. Negli anni inoltre molti giocatori arrivati dall'Inghilterra non hanno lasciato un buon ricordo, mentre altri arrivati dal calcio italiano sono letteralmente esplosi. Vediamone alcuni.Henry, Coutinho, RAMSEY: QUANTO È COMPLICATA LA Serie Acaption id="attachment 61966" align="alignnone" width="300" Coutinho (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Henry Coutinho Calciomercato, Barcellona: Coutinho vestirà il numero 14 Sky Sport Tifo e statisticaEcco come John W. Henry ha fatto tornare grandi il Liverpool e i Boston Red Sox

Liverpool e Boston hanno diverse cose in comune: i docks, il forte senso di appartenenza dei loro abitanti e – ciò che più conta in questa storia – la maledizione che per decenni ha colpito le due più ...

Liverpool e Boston hanno diverse cose in comune: i docks, il forte senso di appartenenza dei loro abitanti e – ciò che più conta in questa storia – la maledizione che per decenni ha colpito le due più ...