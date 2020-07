Cursed, la recensione: su Netflix il retelling del ciclo arturiano con protagonista la Dama del Lago (Di venerdì 17 luglio 2020) La recensione di Cursed, la serie Netflix con Katherine Langford che rielabora il mito arturiano dal punto di vista di Nimue, la futura Dama del Lago. Non possiamo che aprire questa nostra recensione di Cursed, la nuova serie fantasy appena arrivata su Netflix, con un breve passo indietro sulle sue origini. La serie è tratta da un romanzo illustrato nato dalla collaborazione tra l'autore e sceneggiatore televisivo Tom Wheeler con il famoso fumettista Frank Miller (300, Sin City) che, insieme, danno vita a un retelling del ciclo arturiano piuttosto originale, interamente narrato dal punto di vista di quella che diventerà poi la Dama del ... Leggi su movieplayer

Dal 17 luglio 2020 su Netflix è disponibile Cursed, nuova serie tv che rivede la leggenda di Re Artù raccontandola da un punto di vista femminile, quello di Nimue, la futura Dama del Lago Il ciclo mit ...Rilettura del mito arturiano in chiave teen, Cursed è un fantasy al tempo stesso brutale e solare, violento epperò leggero, che nel tentativo di essere troppe cose finisce per non esserne davvero ...