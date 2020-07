Cursed: Katherine Langford è una strega assettata di vendetta nella nuova serie ispirata alla leggenda di Excalibur (Di venerdì 17 luglio 2020) Cursed - Netflix Dalle storie travagliate di Tredici alle avventure fantastiche di Cursed, la nuova serie rilasciata oggi da Netflix. Katherine Langford, celebre per il ruolo della suicida Hannah Baker, è infatti la protagonista della trasposizione televisiva della graphic novel di Frank Miller e Tom Wheeler. Dieci episodi, della durata di un’ora circa ciascuno, in cui una giovane eroina, Nimue, dovrà lottare con le unghie e con i denti per consegnare a mago Merlino un’antica spada, dando vita ad una rivisitazione della leggenda di Re Artù. Cursed: trama e anticipazioni Nimue (Katherine Langford) è una giovane strega appartenente al popolo magico dei Fey, abitante ... Leggi su davidemaggio

