Crysis Remastered per Nintendo Switch in un video che mostra le feature tecniche del gioco (Di venerdì 17 luglio 2020) E' stato pubblicato un nuovo trailer che mostra le tech feature della versione Nintendo Switch di Crysis Remastered. Il gioco arriverà su Switch la prossima settimana e Crytek ha rilasciato un trailer che mostra alcune delle funzionalità che possiamo aspettarci dalla versione per la console ibrida.La versione del gioco per Switch è stata sviluppata in collaborazione con Sabre Interactive, lo stesso team che ha portato The Witcher 3 sulla piattaforma di Nintendo. Nel video è possibile notare alcune delle caratteristiche grafiche che avrà il gioco, tra cui la vegetazione dinamica che si piega durante il combattimento, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Diamo uno sguardo a #CrysisRemastered su Nintendo Switch. - tuttoteKit : Crysis Remastered: il gioco si mostra con un nuovo trailer per la versione Switch #CrysisRemastered #Crytek… - Nextplayer_it : Nuovo trailer per Crysis Remastered della versione Nintendo Switch - SperoniMattia : RT @hwupgrade: Perché aspettare la Remastered quando ci sono le mod? ??????? #Crysis - IGNitalia : Il nuovo trailer di #CrysisRemastered ci mostra il lavoro svolto da Crytek nella distruttibilità degli ambienti del… -