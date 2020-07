Crotone-Salernitana in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le informazioni e come vedere Crotone-Salernitana, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Il Crotone è in grande forma e ha lanciato definitivamente lo sprint finale per guadagnarsi la seconda piazza e la promozione diretta in Serie A. I calabresi hanno infatti infilato la terza vittoria di fila, dopo Benevento e Cittadella, battendo di misura il Pordenone lunedì scorso allo Scida. La formazione di Stroppa è a quota 61 punti, a più cinque sullo Spezia adesso terzo. Dal canto suo la Salernitana è tornata a vincere nel turno scorso, battendo nettamente per 4-1 il Cittadella allo stadio Arechi e agganciando il settimo posto con 50 punti, a più tre sul ... Leggi su sportface

