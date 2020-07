Crisi manutenzioni aerei, i sindacati scrivono al Governo (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il settore delle manutenzioni per aerei è tra i più colpiti dalla Crisi economica legata al Coronavirus. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto aereo scrivono al Governo e chiedono sostegno per il settore. Analoghe richieste sono arrivate in una nota firmata dall’USB. “Le Società di MRO, il cui settore delle manutenzioni ha registrato un quasi totale blocco delle attività maggiormente evidenziatosi nei mesi da marzo a maggio fino all’azzeramento dei pagamenti dei clienti vettori, si sono viste costrette a richiedere benefici e aiuti finanziari, ad oggi senza alcun riscontro positivo”, spiegano. Nella missiva – indirizzata ai ministri Roberto Gualtieri (Economia), ... Leggi su anteprima24

