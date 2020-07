Crisanti: “Massima prudenza per il vaccino che verrà, altrimenti sarà un’arma per i No Vax” (Di venerdì 17 luglio 2020) Deus ex machina del contenimento della pandemia in Veneto, da poco anche consulente della Procura di Bergamo nella vexata quaestio della mancata zona rossa in Valseriana, il virologo Andrea Crisanti dell’Università di Padova è sempre in prima linea. Non rifiuta mai un’intervista, non nasconde mai il proprio pensiero, e ai microfoni di Sky è tornato a parlare di virus, contagi di ritorno e seconda ondata, ma soprattutto ha focalizzato l’attenzione sul vaccino che verrà, centrando perfettamente il punto. L’nversione logica di alcuni medici coinvolti nella gestione del Covid19 è allarmante. Secondo Crisanti se il vaccino dovesse provocare reazioni avverse potrebbe diventare arma No Vax. Con buona pace delle preoccupazione reali per la salute. Se, ... Leggi su databaseitalia

