Crimi fa vedere a Di Maio chi è il capo politico M5S: «Sansa è il nostro candidato» (Di venerdì 17 luglio 2020) La Liguria doveva essere il laboratorio dell’alleanza Pd-M5S anche sui territori, con la proposta della candidatura unitaria di Ferruccio Sansa (gradita anche alla sinistra e non a Italia Viva che vorrebbe presentare una proposta alternativa). Invece, la regione rischia di diventare il terreno di un altro esperimento: quello della lite interna al Movimento 5 Stelle. Da un lato la posizione del capo politico attuale, Vito Crimi, dall’altra quella dell’ex capo politico Luigi Di Maio. Una storia che sembra possa aver visto anche l’intervento in prima persona di Beppe Grillo, ligure doc e possibile sponsor della candidatura del giornalista. LEGGI ANCHE > Quando Ferruccio Sansa diceva che con Di Maio il M5S era ... Leggi su giornalettismo

Ancora fibrillazioni in casa Cinque Stelle: ma sono le ore decisive in cui sciogliere definitivamente il nodo del candidato governatore del patto giallorosso in Liguria, il giornalista Ferruccio Sansa ...L’intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico sul candidato comune per le regionali di settembre in Liguria è durata, come si suole dire, da Natale e Santo Stefano. Ferruccio Sansa, gior ...