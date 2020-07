Covid, premiate dal sindaco di Giffoni Valle Piana le associazioni di volontariato (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha conferito ieri l’encomio a tutte le associazioni e alle ditte giffonesi per l’impegno profuso durante l’emergenza Coronavirus. La cerimonia, in forma privata e nel pieno rispetto delle normative vigenti, si è tenuta nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città ieri, giovedì 16 luglio. Il sindaco Antonio Giuliano, insieme al consigliere con delega al volontariato, Fabio Toro, alla consigliera con delega alle associazioni, Angela Delle Donne, e all’Amministrazione Comunale, ha dapprima ringraziato tutti i volontari per il grande lavoro svolto, per lo spirito di sacrificio e la vasta azione solidale messa in campo durante la ... Leggi su anteprima24

