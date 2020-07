Covid, nuovo cluster a Savona (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - GENOVA, 17 LUG - Un nuovo cluster di Covid19 è stato individuato in un ristorante a Savona. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. "Il cluster comporta un nuovo numero di persone ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : Nuovo record di contagi quotidiani da coronavirus negli Stati Uniti, 68.428 nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi… - fattoquotidiano : Wuhan, “fino all’87% di infezioni Covid prima dell’8 marzo non accertate”: i risultati di un nuovo studio di ricerc… - Tg3web : Nuovo record di contagi da covid negli Stati Uniti, ma anche in Brasile e India. In Israele sono state decise nuove… - chiaratesti3 : RT @glfelicetti: In un Italia dove sembra che il #Covid_19 sia stato un caso e non una pandemia con nomi e cognomi, c’è anche il mio contri… - PaolaSimonin : RT @adrianocasotto: @PaolaSimonin La denuncia del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Cerreto: 'Faccia chiarezza sull'ordinanza… -